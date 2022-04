Vatapá Comedy Club anuncia sessão extra de show após esgotar ingressos em menos de um dia

No entanto, a felicidade de que não foi rápido no gatilho “durou pouco”. A apresentação marcada para o dia 5 de maio, às 21h no Teatro Jorge Amado, esgotou os ingressos em menos de um dia do anúncio do show.

No início do ano o público pôde acompanhar uma prévia do show, com uma apresentação especial do quarteto no Bloco de Notas, no Bombar. Desta vez, os humoristas sobem ao palco juntos para apresentar o projeto que existe desde 2015.