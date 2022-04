Vazam nudes do influenciador digital Gustavo Tubarão

Foto: Reprodução | Instagram

E 2022 segue aumentando a lista de nudes vazadas do ano. Desta vez, o influenciador digital mineiro, Gustavo Tubarão, foi a “vítima” da vez. No twitter, os internautas reagiram ao clique e o nome do humorista foi parar entre os assuntos mais comentados do Brasil nesta segunda-feira (04).

Foto: Reprodução | Redes sociais

Famosos e anônimos reagiram ao clique através das redes sociais. “Maluco laça cavalo usando a própria r*l*”, brincou outro. “O cara é bonito, engraçado, gente boa e ainda tem meio metro? Deus tem seus favoritos”, reagiu outro. Veja mais sobre a repercussão:

Conheça Gustavo Tubarão

O influenciador digital e humorista de 22 anos ficou conhecido em todo o Brasil com seus vídeos divertidos. O “agroinfluencer” soma mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

O nome “Gustavo Tubarão” surgiu numa ressaca. Ele morre de medo de tubarão, apesar de não ter mar em Minas Gerais.

