Neste post, veja 5 opções de franquia para quem quer investir hoje e ter um negócio de sucesso. Afinal, com a retomada das atividades presenciais, a economia vem se recuperando.

Ainda mais, após o período de pausa devido à pandemia de COVID-19. Por isso, diante este cenário, algumas pessoas estão se entusiasmando para investir em franquias.

Em suma, querem uma forma de começar um negócio, além de, ter mais chances de sucesso no mercado.

E como já dito, a economia brasileira aos poucos volta a andar nos trilhos, graças a ações como vacinação. Aliás, o que modifica sobre as franquias é como o consumidor chega até elas.

Pois, elas tendem a continuar existindo. Mas dessa vez, o consumidor acostumou-se com os segmentos de e-commerces e delivery tendem a crescer e expandir-se. Portanto, é importante olhar para essas duas categorias com mais atenção.

Veja 5 opções de franquia para quem quer investir hoje

Diante destas informações das tendências para o ano de 2022, criamos uma lista com 5 opções de franquias para quem quer investir hoje. Sendo assim, confira abaixo.

CEOPAG

Em primeiro lugar, a CEOPAG é uma franquia com mais de 20 anos de experiência na área. Além disso, está presente em 21 estados no Brasil. Portanto, esta fintech é voltada para o pagamentos em máquinas de cartão.

Assim como, para os aplicativos de delivery que fazem entregas de todos os tipos de produtos. Aliás, a rede é conhecida pelo baixo investimento inicial e pelo alto retorno financeiro. Uma vez que não precisa de uma estrutura física para funcionar.

Então, a franquia oferece consultoria humanizada, suporte técnico e treinamento para o franqueado em horário comercial (segunda à sexta de 08h às 18hrs). Além disso, ainda possui duas modalidades de franquia: home nacional, com investimento inicial de R$ 10 mil reais. Além disso, também há a categoria de FDA nacional, com investimento inicial de R$ 100 mil reais.

No caso do home nacional, estima-se um rendimento mensal entre R$ 2 mil a R$ 3 mil reais com um prazo de retorno de 6 a 12 meses. Enquanto, no caso da FDA nacional, estima-se um rendimento mensal entre R$ 20 mil a R$ 22 mil reais com um prazo de retorno de 6 a 12 meses.

A Café Cultura é uma das opções de franquia que busca conquistar mais regiões do Brasil

Famosa na região Sul do país, esta rede de cafeterias está buscando expansão para Rio de Janeiro e, também, nas regiões Sul e Centro-Oeste.

A propósito, de acordo com a empresa, eles buscam franqueados que tenham espírito empreendedor. Além disso, tenham interesse em aderir ao modelo de trabalho da empresa.

Além do mais, para tornar-se um franqueado, eles avaliam a criatividade e a disposição para aderir. Assim como, valorizam as estratégias nas campanhas. Além de, incentivar novas tendências e tecnologias voltadas para o trabalho. Por fim, a sua boa colocação no mercado são bem valorizadas.

Então, o investimento inicial gira em torno de R$ 350 mil reais com um prazo de retorno entre 20 a 30 meses.

CL Joias

A CL Joias existe desde 1997, e tem a sua sede no Rio de Janeiro. Então, a franquia é uma marca de jóias contemporâneas voltadas para o uso no cotidiano. A propósito, a empresa funciona em lojas físicas, e-commerces e em franquias.

Mas, esta última categoria veio a existir apenas em 2020. Dessa forma, marca a inserção das joalherias no mercado de franquias.

Além disso, a empresa oferece capacitação e treinamento aos franqueados de forma gratuita e virtual ou presencial. Por último, o investimento inicial gira em torno de R$ 750 mil reais. Em um prazo de retorno entre 18 a 30 meses, é possível ter um faturamento mensal de R$ 200 mil reais.

Spider Kick é uma parceria e uma das opções de franquia para quem deseja investir

Fruto da parceria entre Anderson Silva, lutador de MMA, e Fernando Nero, preparador fitness conhecido nacionalmente. Então, a Spider Kick é um negócio inovador com objetivo de contemplar uma rede de franquias de micro academias.

Para isso, faz sessões de treino intenso de 60 minutos unindo os elementos das artes marciais e da tecnologia para beneficiar os alunos.

Assim, o investimento inicial gira em torno de R$ 370 mil reais com um prazo de retorno entre 18 a 36 meses.

Bellaza

Por último, a Bellaza tem como principal objetivo a venda de cosméticos de marcas nacionais e importadas.

Então, para os franqueados, ela oferece um site personalizado para venda dos produtos. Além disso, o franqueado é responsável pela venda dos cosméticos de diversas marcas em seu site. Assim como, pela divulgação dos produtos disponíveis em seu catálogo.

Para virar um franqueado da Bellaza, é preciso desembolsar cerca de R$ 9.000 até R$ 15.000 reais. Enquanto que o faturamento mensal cobre de R$ 5.000 a R$ 10.000 reais com um prazo de retorno de 12 até 24 meses.