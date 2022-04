Veja as primeiras apresentações das artistas no ‘Dança dos Famosos’

Luciano Huck iniciou na noite deste domingo (3) uma nova temporada do reality “Dança dos Famosos”, como mais um quadro do programa “Domingão com o Huck”. As mulheres foram as primeiras da lista de famosos a dançarem no palco da atração dominical.

No júri de avaliação, Fátima Bernardes e Renato Góes se juntaram ao corpo técnico da atração, formado pelos coreógrafos Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.

Gkay foi a primeira participante a se jogar no forró eletrônico. A atriz Zezé Polessa foi a segunda a entrar no palco da atração para mostrar sua coreografia. A terceira famosa a dançar forró no palco foi Jéssica Ellen.

A esposa de Boninho, Ana Furtado entrou como a quarta participante a fazer a coreografia na atração. A penúltima artista a se jogar na dança foi Jojo Todynho. E por último, mas não menos importante, A atriz Vitória Strada fechou o dia do time feminino.

Veja os vídeos das apresentações:

