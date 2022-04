Veja as vantagens e saiba como solicitar o cartão

O Banco Inter é um dos maiores bancos digitais do Brasil, com mais de 16 milhões de clientes. Os cartões do Banco Inter contam com todas as vantagens da bandeira Mastercard para cada categoria.

O banco digital ainda oferece cashback na fatura, com dinheiro de volta na conta para usar como quiser. Para isso, basta pagar a fatura do cartão de crédito no débito automático. Apesar da vantagem do cashback na fatura, o Banco Inter também garante cashback em cada compra feita à vista. Cada modalidade de cartão de crédito disponibiliza uma porcentagem de cashback.

Saiba como solicitar um cartão de crédito

Para conseguir um cartão de crédito do Banco Inter é preciso solicitar uma análise de crédito ao banco digital. Para isso, é necessário acessar a opção “Cartão” no aplicativo e localizar “Solicitar função crédito”.

Se o cliente possuir o último recibo da declaração do Imposto de Renda, último holerite e extrato ou fatura bancária, é indicado fazer a importação do arquivo nos campos solicitados. Por fim, basta clicar em “Solicitar” e aguardar a análise de crédito. O Banco Inter tem um prazo de 7 dias para fazer a análise e enviar a resposta ao e-mail do usuário.

Confira as vantagens de cada cartão do Banco Inter

Os clientes do Banco Inter que utilizam o cartão Inter Mastercard Gold garantem 0,25% de cashback em suas faturas, além de contar com Seguro proteção de preço, garantia estendida original, Mastercard Global Service, seguro compra protegida, Mastercard Supreenda e diversas ofertas especiais Mastercard.

O cartão Platinum do Banco Inter oferece aos seus usuários diversas comodidades para quem gosta de viajar, como Assistência Global de Emergência e serviço de concierge. Essa modalidade também não possui anuidade e oferece 0,5% em cashback sobre o valor total da fatura, quando paga por meio do débito automático.

O cartão cartão Inter Mastercard Black garante 1% de cashback nas faturas, assistência de viagens e sala VIP no aeroporto de Guarulhos. Vale destacar que essa modalidade é exclusiva para clientes Inter Black ou que tenham utilizado um valor superior a R$ 7 mil nas últimas 4 faturas.

Por fim, o cartão Mastercard Win oferece 1,25% de cashback nas faturas, Taxa de Câmbio de PTAX + 1% e é livre de anuidades. A opção também garante diversas vantagens para clientes que viajam bastante.

Saiba como antecipar o pagamento da fatura

Antecipar o pagamento da fatura do cartão de crédito é uma das formas de garantir que o limite de crédito seja liberado de forma mais rápida para consumo. Além disso, esse comportamento pode contribuir para que os clientes do banco digital consigam aumentar o limite do seu cartão.

Sendo assim, no Banco Inter é possível pagar uma fatura antes de fechar fazendo login no App e acessando a área de cartões. Em seguida, o usuário deve clicar em “Próxima fatura” e em seguida em “Antecipar Fatura”. Por fim, basta selecionar o valor a ser pago e clicar em “Pagar com a conta Inter”. Desta forma, assim que a operação for processada o limite será restabelecido.