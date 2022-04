Veja como depositar dinheiro na conta digital

As baixas taxas de juros e cartões de crédito sem anuidade e diversas outras vantagens fizeram com que os bancos digitais conquistassem rapidamente o público brasileiro. Apesar disso, muitas pessoas ainda têm dúvidas de como depositar dinheiro em contas abertas em bancos digitais, como o C6 Bank, já que as instituições não possuem agências físicas.

Desse modo, neste artigo pretendemos mostrar algumas maneiras fáceis e rápidas de realizar depósitos na conta do C6 Bank. Entre as opções disponibilizadas pelo banco digital, encontra-se o depósito via PIX, TED, DOC e boleto. Vale ressaltar que todas as modalidades de depósito precisam ser feitas com o auxílio do aplicativo, portanto, é preciso tê-lo instalado no celular.

Depósito via boleto bancário

Apesar do C6 Bank não possuir agências bancárias físicas para depósito de dinheiro em espécie, os clientes podem gerar boletos por meio do aplicativo para creditar dinheiro em conta. Para isso, é preciso acessar a área de depósito do aplicativo e selecionar a opção “depósito por boleto”.

Em seguida, será necessário inserir o valor que deseja depositar e clicar em “Continuar”. Desta forma, o aplicativo deverá gerar o boleto, bem como um código de barras que pode ser pago em qualquer instituição bancária (agências físicas, internet banking, aplicativo) ou casas lotéricas. É importante mencionar que os clientes do C6 Bank possuem um limite de 100 boletos mensais.

Além disso, outra informação importante sobre o depósito via boleto bancário é o período em que o valor demora para ser creditado na conta. Segundo o C6 Bank, após o pagamento do boleto, pode levar até dois dias úteis para que o dinheiro seja depositado.

Veja como depositar no C6 Bank por meio do PIX

Outra ferramenta bastante utilizada no Brasil é o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Por conta disso, o C6 Bank também permite depósitos via PIX. Para isso, é preciso acessar o aplicativo do banco digital e clicar em “Trazer Dinheiro” na página inicial (para usuários Android) ou “Depositar” para iOS.

O cliente deve selecionar a opção “Receber Pix” e informar o valor do pagamento. Em seguida, é preciso copiar a chave PIX ou criar um QR Code clicando na parte inferior da tela. Por fim, basta escolher entre uma dessas duas opções e fazer o depósito.

É possível depositar com o TED ou DOC?

Sim, os usuários do C6 Bank podem realizar depósitos em sua conta digital por meio do TED ou DOC. O processo é bastante simples e deve ser feito diretamente no App do banco digital. Sendo assim, basta selecionar a opção desejada na área de depósitos do C6 Bank.

Em seguida, o cliente deve copiar os dados disponibilizados pelo C6 Bank e fazer o TED ou DOC na instituição bancária onde o dinheiro está depositado. Será preciso escolher a conta do C6 Bank e informar os dados de quem receberá o dinheiro. Vale destacar que cada uma dessas opções possui um prazo para que o dinheiro caia na conta, portanto, é importante verificar essa informação com a instituição de relacionamento.