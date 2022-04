veja como enviar reclamações para o Ministério

O Governo Federal segue neste momento com os pagamentos do seu Auxílio Brasil. Pouco mais de 18 milhões de pessoas estão dentro da folha de repasses, mas em alguns casos, alguns cidadãos estão perdendo o direito de receber o benefício. Casos de bloqueios são comuns e acontecem normalmente no intervalo das liberações.

Mas o que fazer quando isso acontece? Como se sabe, não existe neste momento um canal para contestações dos resultados negativos. A prática era comum nas liberações do antigo Auxílio Emergencial. Agora, o sistema não está mais disponível. O que sobra para os cidadãos são os contatos oficiais do Ministério da Cidadania.

É através desses canais que o indivíduo poderá conversar com os atendentes, explicar o problema e tentar resolver a situação da forma menos traumática possível. É importante lembrar de se certificar de que está entrando em contato com o Governo apenas pelos contatos oficiais, para evitar cair em golpes.

Segundo o Ministério da Cidadania, existem três canais de atendimento que podem ser considerados oficiais. O primeiro deles é a central 121, da própria pasta. Por esse número, o cidadão poderá tirar dúvidas e também enviar denúncias de mau uso do dinheiro do Auxílio Brasil. A ligação poderá ser gratuita.

Há ainda a central 111, que é o canal oficial da Caixa Econômica Federal. Esta é uma opção que funciona sobretudo para os que estão com problemas especificamente nos pagamentos do benefício. O cidadão também poderá se informar através de outros canais como o app oficial do próprio Auxílio Brasil, que já está disponível para download.

Auxílio Brasil em abril

No final da última semana, o Governo Federal anunciou uma série de informações sobre os pagamentos de abril do Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, pouco mais de 18,06 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do benefício.

Segundo o Ministério, esse é o maior número de atendidos para um programa social fixo na história do país até aqui. Desde o início deste ano de 2022, o Governo Federal inseriu mais 3,5 milhões de pessoas ao benefício.

Não é preciso realizar nenhum tipo de inscrição para fazer parte do Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania apenas analisa os dados já existentes em bancos de informações como Cadúnico para escolher quem pode entrar no programa.

Cuidado com os golpes

Na tentativa de entrar em contato com o Governo Federal, alguns usuários podem acabar facilitando a vida de criminosos que aplicam golpes pelo Brasil. Alguns cidadãos estão tendo mais prejuízos do que apenas o fim do recebimento do programa.

A dica geral da Polícia Federal (PF) é se manter informado para evitar cair nas fraudes. Além disso, é importante certificar se o endereço do contato é mesmo o canal oficial oferecido pelos órgão do Governo Federal.

A PF informa que o momento atual é extremamente delicado porque várias quadrilhas se aproveitam de momentos de desespero para tentar aplicar os golpes. Parte dos autores de fraudes já foram presas, mas a polícia segue em busca de outros.