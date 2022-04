veja como funcionará a atualização cadastral por confirmação

Já está disponível neste momento a possibilidade de atualização cadastral do Cadúnico por confirmação. Trata-se de um procedimento para as pessoas que precisam atualizar os dados da lista, mas não querem ter que sair de casa para fazer isso. De todo modo, é preciso prestar atenção nas regras básicas.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que a atualização remota não pode ser feita em todos os casos. De acordo com as informações oficiais, o processo só será permitido quando uma família não quer alterar nenhuma informação na sua conta. Dessa forma, eles podem apenas confirmar os dados já existentes.

Para tanto, o primeiro passo é ir até o aplicativo oficial do Cadúnico. Recentemente, o Governo Federal lançou a nova atualização da aplicação. Por lá, o cidadão pode clicar na opção “Consulta Completa”. Será preciso entrar nesta conta através do mesmo login do sistema gov.br. O processo de entrada é basicamente o mesmo.

Feito isso, o cidadão poderá clicar na opção Atualização Cadastral por Confirmação. Duas abas se abrirão. O cidadão precisará clicar em uma de cada vez para verificar todas as informações que estão dispostas no Cadúnico sobre a sua família. Caso ele concorde com tudo, então ele poderá atualizar o sistema.

Mas se ao verificar os dados, ele perceber que algo mudou ou algo está errado, então a única saída é ir fazer a atualização em um ponto indicado da sua Prefeitura. Normalmente, o procedimento acontece nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). Entretanto, essa é uma decisão que será tomada pela município.

Quero entrar no Cadúnico

Logo depois da nova atualização no app do Cadúnico, o cidadão também passou a ter a opção de entrar no sistema pela primeira vez. Mas atenção: o indivíduo só conseguirá realizar os procedimentos iniciais.

Então o cidadão só conseguirá usar o app para fazer uma espécie de inscrição inicial. A segunda parte da confirmação do processo terá que acontecer de forma presencial em local indicado pela Prefeitura.

Mesmo que o app não retire a obrigatoriedade da inscrição presencial, o Governo espera que a possibilidade de envio inicial pelo app faça com que a fila de entradas no pontos físicos diminua.

Importante para auxílios

Para quem ainda não sabe, o Cadúnico é uma espécie de lista do Governo Federal que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. São cidadãos que estão precisando de alguma ajuda do Planalto.

O Governo Federal costuma usar os dados em questão para selecionar pessoas para a entrada em programas sociais como o Auxílio Brasil ou mesmo o vale-gás nacional. Juntos, os dois atendem pouco mais de 18 milhões de brasileiros.

Além do Governo Federal, vários governos estaduais também começaram a pagar benefícios locais tomando como base as informações do Cadúnico. O Ministério da Cidadania explica que a atualização dos dados da lista é importante justamente para que o cidadão passe a ter mais chances de receber esses projetos.