Veja como mudar o tema do WhatsApp e conheça os benefícios do recurso

O WhatsApp permite que os usuários alterem o tema do aplicativo. Embora muitos imaginam que esta funcionalidade está vinculada somente ao design da interface, alterar a cor do mensageiro pode reduzir consideravelmente o consumo de bateria do celular e até mesmo prevenir doenças nos olhos.

As opções também conhecidas como “noite” e “dia” é uma espécie de controle ao fator sensibilidade dos olhos, considerando que a opção ‘’claro’’ tende a prejudicar a vista dos usuários em longo prazo. Até quem já usa óculos pode perceber algum desconforto ao utilizar o tema com mais radiação de luzes.

Veja a seguir como alterar a cor do app WhatsApp

Passo a passo no Android:

Acesse o app do WhatsApp; Na tela inicial, clique em ‘’Configurações’’; Entre as opções do menu, selecione ‘’Tema’’; Escolha entre ‘’Escuro’’, ‘’Claro’’ ou ‘’Automático’’ (muda de acordo com a configuração de tela do seu celular).

Passo a passo iOS:

No caso do iPhone, é necessário mudar a cor do aplicativo pelas configurações do próprio celular. Confira os passos abaixo:

Acesse o ícone de ‘’Ajustes’’ do sistema iOS; Selecione ‘’Tela e Brilho’’; Escolha entre ‘’Escura’’, ‘’Clara’’ e ‘’Automática’’.

WhatsApp fica fora do ar no início da noite desta quinta

No início da noite desta quinta-feira (28) o aplicativo Whatsapp passou por instabilidades e ficou fora do ar. Por conta disso, a ferramenta deixou de funcionar nos celulares de diversos brasileiros. A versão web, entretanto, continuou funcionando.

O assunto foi muito comentado nas redes sociais. Por volta das 18 horas desta quinta, a queda provisória era o mais comentado do Twitter no Brasil, com quase 350 mil tweets.

O site especializado Downdetector registrou 3.398 reclamações no fim da tarde, por volta das 18h00. No entanto, antes disso, por volta das 17h20, os primeiros sinais da instabilidade já foram detectados.

Por volta das 17h40 (horário de Brasília), eram mais de 6.300 reclamações entre usuários no Brasil. Nos Estados Unidos, a ferramenta registrou pico de 7.800 notificações ligadas ao mensageiro no mesmo horário.

WhatsApp se pronuncia

Após a resolução do problema, o Whatsapp se pronunciou. O chefe de engenharia do aplicativo, Nitin Gupta, afirmou que o “envio de um código incorreto foi revertido”. Ele não deu detalhes sobre o erro. A declaração foi dada no Twitter.

O Facebook, que, assim como o WhatsApp, é controlado pela Meta, também teve uma grande quantidade de reclamações nesta quinta. No Downdetector dos EUA, foram cerca de 190 relatos de falha. No Brasil, houve em torno de 20 notificações sobre a rede social.