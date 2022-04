Veja como reagendar perícia médica

Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, os segurados que não conseguiram ser atendidos por conta da greve de servidores do INSS, devem realizar o agendamento. Para concessão de benefícios, deve ser considerada a data inicial agendada.

A greve que teve início na última quarta-feira (30), foi aderida por mais de 3 mil médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essa paralisação acabou prejudicando a solicitação de benefícios, já que para isso é exigido um exame pericial que comprove incapacidade.

O exame médico pericial é exigido quando os trabalhadores solicitam o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Além disso, cidadãos que solicitam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentadoria especial também podem precisar passar pela perícia.

Veja como reagendar a perícia

Os cidadãos que já tinham agendado uma data para realização da perícia, devem fazer um reagendamento por meio do aplicativo Meu INSS. O App está disponível para download para aparelhos Android e iOS. O reagendamento também pode ser feito no site www.inss.gov.br.

Após acessar o aplicativo ou site, é preciso fazer o login e clicar na opção “Auxilio-doença”, localizada na aba “Beneficios”. Em seguida, o usuário deve clicar em “Perícia” e “Remarcar perícia”. Por fim, basta informar o número do documento e reagendar o atendimento para outra data.

O Instituto Nacional do Seguro Social ainda informa que para esclarecer maiores dúvidas, é recomendado ligar para o telefone 135. O atendimento ocorre de segunda a sábado das 7h às 22h.

Entenda a paralisação de funcionários do INSS

A paralisação dos médicos peritos do INSS, que teve início na última quarta-feira (30) tem como intuito reivindicar um reajuste salarial de 19,9% para reposição de perda inflacionária. Além disso, os servidores solicitam que seja aberto um concurso público e que sejam implementadas melhorias para a carreira.

Os servidores ainda afirmam que foram forçados a trabalhar desde 2020, quando ainda não existiam vacinas. “O governo até agora não tomou uma atitude em relação à categoria, já insatisfeita há mais de um ano, desde que fomos forçados a voltar a trabalhar, em setembro de 2020, quando ainda não tinha nem vacina”, disse Francisco Eduardo Cardoso Alves, vice-presidente da ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos).

Adiantamento do 13º salário

Com o intuito de movimentar a economia brasileira, o governo federal deve começar a pagar neste mês o 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com a antecipação do direito a cerca de 36 milhões de cidadãos, devem ser injetados mais de R$ 56 bilhões na economia do país.

Segundo o órgão, a antecipação do décimo terceiro salário aos aposentados e pensionistas deve seguir o calendário dos depósitos do benefício. A primeira parcela deve ser liberada a partir do dia 25 de abril para os cidadãos que recebem até um salário mínimo, já os aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima de R$ 1.212 terão o dinheiro liberado a partir do dia 2 de maio.