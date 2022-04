veja como reagendar serviços em período de paralisações

O Ministério do Trabalho e Previdência deu a informação mais recente de que os segurados do INSS que não foram atendidos por conta das paralisações dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, estes devem realizar o agendamento para outra data dos serviços.

De acordo com o órgão, mesmo após realizar o agendamento para outra data, será considerado pelo INSS a data original que havia sido marcada para a data de entrada do requerimento, evitando qualquer possibilidade de prejuízo financeiro aos segurados.

Mais precisamente no caso da remarcação da perícia do INSS, é possível realizar a remarcação através do aplicativo Meu INSS, disponível para download também para Android como iOS ou então pelo site www.inss.gov.br.

Tudo sobre como solicitar um serviço através do Meu INSS

Após logar no sistema do INSS, clique em algum dos serviços do INSS como “Auxílio Doença”. Para marcar uma perícia médica, clique em “Perícia” e em seguida para ‘remarcar perícia”. Para terminar, informe o número do documento e agende o atendimento para uma outra data de sua escolha.

Também é possível obter informações através da Central de Atendimento 135, que funciona de segunda a sábado, das 07h às 22h. Ligações de telefone fixo não terão cobranças e de um telefone celular poderá haver cobranças de acordo com a sua localidade.

A paralisação dos serviços do INSS está ocorrendo a caráter nacional, neste momento sem um período para ter fim e tendo começado em março. Para o fim da greve, os servidores estão reivindicando um reajuste salarial de 19,99%, além de melhorias nas condições de trabalho e novos concursos públicos para a contratação de um número maior de servidores na base.

Quais os estados que aderiram à paralisação?

No atual momento, ao menos 17 estados do país já aderiram à paralisação do INSS: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Tanto técnicos como analistas do Instituto já aderiram ao protesto. Já os médicos peritos fazem parte de outra categoria e não pararam suas atividades. Por conta disso, os contribuintes podem continuar dando pedidos de serviços através da Internet e também podem a depender da situação serem atendidos nas agências.

Para vários membros que fazem parte do INSS, o intuito é fortalecer o movimento e puxar os estados do Brasil que ainda não aderiram à greve, entendendo que em todas as federações é preciso garantir melhores salários e condições de trabalho. O período de reajuste salarial ocorre pelo motivo de não haver aumento salarial desde o início da pandemia.

Os outros 8 estados que ainda não aderiram à greve do INSS, mas que já estão em fase de mobilização são: Rio de Janeiro, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Alagoas, Paraíba, Distrito Federal e Sergipe. A recomposição dos salários que foram corroídos pela alta inflação dos últimos 2 anos é o principal pedido dos servidores no momento.