veja dicas do INSS para quem quer fazer a solicitação

As mudanças do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o empréstimo consignado já estão valendo oficialmente. A autarquia já lançou uma nota técnica alterando as margens de crédito para os segurados e usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Entretanto, quem pretende realizar a solicitação, precisa tomar alguns cuidados.

Nesta semana, o próprio INSS lançou uma série de recomendações para essas pessoas. Não se tratam de regras, isto é, o cidadão que deseja pedir o consignado não tem obrigação de seguir todas as dicas. São apenas pequenos atos para que o cidadão possa evitar maiores dores de cabeça em um futuro próximo.

As dicas do INSS

De acordo com o INSS, a primeira dica é prestar sempre atenção nos valores do empréstimo consignado. Qualquer cidadão pode fazer isso através do aplicativo ou mesmo do site do Meu INSS.

Outra dica importante é não contratar nenhum tipo de empréstimo do Instituto por telefone. Segundo a autarquia, quem faz isso pode estar sendo vítima de um golpe.

O INSS lembra ainda que o cidadão não pode fornecer o seu CPF ou o número do cartão do Instituto para terceiros. Em algumas ocasiões, pode ser que golpistas se utilizem de promessas para pedir os dados em questão para os cidadãos.

Não existe nenhuma possibilidade de o INSS enviar mensagens de pedido de entrada em crédito consignado através de aplicativos de mensagens, como o Whats App. O mesmo vale para envio de cartas por motoboys. Tratam-se de golpes.

Outra dica importante do INSS é não assinar o documento de contratação de um consignado sem ler atentamente cada linha da proposta. Também vale lembrar que o cidadão precisa prestar atenção para não assinar nenhum documento em branco.

Segundo o INSS, nos últimos anos, o número de reclamações em torno do empréstimo consignado aumentou em uma grande velocidade. A maioria das queixas envolvem pessoas que não queriam nenhum tipo de consignado, mas que ainda assim receberam o empréstimo de forma involuntária.

Mudanças no consignado

As dicas de agora são importantes pois é provável que mais quadrilhas se aproveitem desta situação de desinformação de parte da população sobre as novidades. Assim, eles podem se passar por agentes do próprio INSS.

No entanto, de acordo com a autarquia, não há motivos para temer. As mudanças que ocorreram foram apenas no campo da liberação do consignado. A primeira alteração foi na margem de crédito, que subiu de 35% para 40%.

A segunda mudança foi na área dos recebimentos. Segundo a autarquia, cidadãos que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do próprio INSS, também passaram a ganhar a possibilidade de solicitação do consignado.

Auxílio Brasil

É importante lembrar que as mudanças no consignado do INSS não possuem qualquer relação com o empréstimo do Auxílio Brasil. O Governo Federal explica que se tratam de dois tipos de créditos diferentes para públicos diferentes.

Enquanto o consignado do INSS vai para os segurados do Instituto e beneficiários do BPC, o empréstimo do Auxílio Brasil vai apenas para os indivíduos que estão dentro da folha de pagamentos do programa.