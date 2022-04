Precisando dar uma geral no seu automóvel? Saiba que é possível dar uma boa limpeza no seu carro você mesmo. Assim, não precisa gastar com a lavagem e terá certeza que tudo ficará do jeito que preferir. Veja dicas para limpar o carro de forma detalhada! Confira nossas dicas incríveis!

Veja dicas para limpar o carro de forma detalhada

Afinal, como limpar o carro de forma detalhada? Da mesma forma que é preciso atenção no momento de escolher o seu carro, é de grande importância realizar uma limpeza adequada para mantê-lo conservado. Isso porque o carro possui vários detalhes e pequenas peças que precisam ser limpas e polidas, além daquela limpeza geral que normalmente é feita.

Por exemplo, é muito comum que os pneus sejam negligenciados e a lavagem seja feita meio “mais ou menos”, mas é esquecido que a borracha pode ficar desgastada e, até mesmo, ser corroída se não for muito bem cuidada.

Com isso, é importante que você se atente aos detalhes, então siga os passos adequados e utilize os produtos corretos para que seu carro fique devidamente limpo e não sofra diversos danos como na lataria, nos vidros, nos bancos, como já dito, nos pneus etc.

Por isso, com o intuito de te ajudar, separamos algumas dicas para que você possa limpar o seu carro de forma detalhada e de modo correto.

Local de limpeza

O lugar mais ideal para lavagem do carro é a sua própria garagem. Você deve evitar lavar em um lugar com muito sol, ao contrário do que pensam, porque a secagem rápida pode criar manchas na lataria e o sol pode desgastar os pneus.

Lave o carro primeiro do lado de fora. Mas antes, tire os tapetes e os lave com água e sabão para que dê tempo de secar até você acabar de lavar o carro.

Organização dos materiais

Separe os materiais para que você não precise ficar buscando o tempo todo e acabe esquecendo de algum detalhe da lavagem. Além disso, isso faz com que a lavagem deixe de ser contínua.

Tente não usar esponjas de aço para não arranhar a lataria. O pano mais ideal é o de microfibra, também podendo ser utilizado aquele de algodão.

Escolha de produtos

A limpeza geral do carro deve ser feita com água e sabão, e você realmente não deve fugir muito disso porque é bem suficiente.

Outros produtos podem ser utilizados para que a lavagem fique mais completa: saponificantes, agentes umectantes, quelantes e o famoso limpa pneus. Utilize esses produtos em uma quantidade regulada, pois apesar de ajudar na limpeza, ainda são químicos.

Passos para realizar a lavagem de fora

Utilize um balde ou uma mangueira (sem pressão) para molhar inteiramente o carro. Depois mergulhe a esponja em uma solução de água e sabão e ensaboe, começando pela parte de cima e vá descendo de acordo. Mantenha o processo de lavar e enxaguar cada parte específica: janelas, portas, capô etc.

Use a mangueira a seu favor: você pode explorar diversos ângulos, o que te facilita para limpar algumas partes específicas como a caixa de roda e outras regiões do assoalho do carro.

As rodas você deve ensaboar com uma escova e também deve seguir a limpeza de cima para baixo. Esfregue todas as partes da roda, depois enxague. Após secar, aplique o limpa pneus.

A secagem é feita com panos de algodão ou de microfibra, fazendo sempre movimentos circulares para evitar manchas.

Passos para realizar a lavagem do interior

A primeira coisa que você deve fazer é utilizar um aspirador de pó para retirar aquela sujeira mais grossa e não deixar ela acumulada no momento da lavagem.

Depois, continue a limpeza pelo teto. Coloque a solução de água e sabão em um borrifador e aplique em toda a extensão do teto. Use um pano de microfibra para fazer a limpeza, não precisando se esforçar para criar espuma, apenas espalhe.

Em seguida, você deve limpar os bancos. Nesse momento pode ser utilizado um produto limpa móveis específico para carpetes ou até mesmo de uso geral. Aplique o produto sobre o pano e depois espalhe nos bancos. Deixe o excesso do produto agir por alguns minutos para depois remover com um pano seco. Se o seu banco for de couro, basta apenas usar uma solução com sabão de coco, pois as substâncias do coco já limpam e hidratam.

Posteriormente, limpe os painéis com água e sabão neutro, no mesmo método de aplicar com pano, para não criar espuma e, logo depois, utilize um pano seco. (Não utilize produtos à base de silicone, pois causam ressecamento)

Siga para os vidros. Aqui a limpeza é simples e rotineira. Utilize água, sabão e produtos específicos para limpar os vidros do mesmo modo que você limpa, por exemplo, as janelas de casa.

Por último, substitua o filtro de cabine dos ar-condicionado e contrate um profissional para limpar a tubulação interna.