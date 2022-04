Veja dicas para organizar guarda-roupa

Quer aprender como organizar guarda-roupa? Hoje vamos te mostrar dicas incríveis para manter suas gavetas sempre impecáveis.

Na correria das tarefas do dia-a-dia, às vezes esquecemos de realizar algumas arrumações importantes para a manutenção da organização da casa. Normalmente, esse esquecimento se direciona para a parte interna dos móveis, como, por exemplo, o guarda-roupa. Organizar o guarda-roupa não é uma tarefa simples como muitos pensam, pois exige uma ordem minuciosa de itens e cada tipo de peça precisa estar devidamente no seu lugar, para que não volte a ficar uma bagunça.

Como organizar guarda-roupa

O primeiro passo, é estabelecer mentalmente em quais gavetas e compartimentos você vai guardar cada peça. Assim, você terá uma melhor noção de organização. A segunda coisa a ser feita, é retirar todas as roupas e deixar o móvel vazio para que possa ser limpo. A limpeza do guarda-roupa é tão importante quanto a sua organização, pois evita que crie mofo nas suas peças e você as perca para sempre.

Esses primeiros passos são importantes para otimizar sua arrumação e torná-la mais eficiente. O seu guarda-roupa arrumado facilita sua vida, sua escolha de roupas, pois adianta o seu tempo em casos de atrasos e mantém uma boa aparência do seu quarto para você mesmo.

Por isso, selecionamos algumas dicas para que você organize o seu guarda-roupa de modo eficiente e mantenha as suas gavetas sempre bem arrumadas.

Separe os itens na ordem que faz sentido para você

Você não precisa necessariamente utilizar cada gaveta para um tipo de roupa específico, afinal, às vezes não se tem tantas gavetas assim no guarda-roupa.

Faça uma pré-seleção do que faz mais sentido para você colocar na gaveta e o que vai para os cabides ou para os outros compartimentos. Normalmente, as gavetas são ótimos espaços para roupas íntimas, mas suas utilidades vão além disso.

Você pode colocar “roupas leves” em uma gaveta, usando um lado para “partes de cima” e o outro para “partes de baixo”.

Além disso, você pode utilizar o critério do clima. Sendo assim, quando for organizar as “roupas de frio”, lembre que, por serem mais pesadas e ocuparem mais volumes, você pode direcionar para os cabides e engavetar. Por outro lado, as “roupas de calor”, como regatas e shorts, podem dividir o espaço com “roupas de treino”, que você possivelmente pode usar para uma corrida ou para ir à academia.

Essa divisão te dará noção de onde está cada coisa e pode ser uma aliada em momentos que você está se arrumando com mais pressa.

Dobre as peças de modo que você ganhe espaço

Normalmente, costumamos dobrar as roupas em um quadrado, o que pode ocupar bastante espaço nas gavetas.

Uma dica de ouro é que algumas peças podem ser dobradas em forma de rolinhos para que ocupe menos espaço e deixe um pouco dele para as outras roupas. As camisas regatas e os pijamas são excelentes opções para serem dobrados dessa forma.

As roupas íntimas podem ser dobradas em rolinhos também, podendo ser colocadas enfileiradas e, logo após, por cima entre um rolinho e outro.

É uma ótima forma de ganhar espaço e ainda dá um aspecto diferenciado para o seu guarda-roupa.

Desapegue de roupas que não te servem mais

A melhor maneira de complementar a sua organização do guarda-roupas é se desfazer de peças que não te servem mais. Não servir não quer dizer apenas sobre o tamanho, mas também sobre não utilizar há muito tempo, não se identificar com o estilo e estar guardando apenas por lembranças de vivências.

Às vezes, precisamos dizer adeus e essa despedida vai ser de benefício duplo. Isso porque, vai te ajudar a se livrar dos excessos para manter a sua organização e vai ajudar alguém necessitado, pois SEMPRE tem alguém precisando de roupas.

É uma dica de organização e de consciência social super relevante.

Use etiquetas de organização para identificar as gavetas

Também é normal que não sejamos aquela pessoa que coloca as coisas no lugar de modo automático ou, até mesmo, se lembre de onde fica cada coisa. Com o guarda-roupa não é diferente, principalmente se ele possui muitas gavetas nos seus compartimentos.

As etiquetas de identificação vão te facilitar no momento de guardar tudo de volta no lugar depois de uma grande lavagem. Essa dica é ainda mais importante se você utilizar uma gaveta para mais de um tipo de peça de roupa.

Ainda, caso você conheça um profissional que é contratado para limpeza de casa ou lavagem de roupas, vai facilitar para que não fique nada fora do lugar.