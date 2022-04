Veja o que muda com fim da emergência de Covid-19 no Brasil

O fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), anunciado no domingo (17) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem implicações em outras áreas, além da saúde.

De acordo com o próprio Ministério da Saúde, somente na pasta, pelo menos 168 normativas estão vinculadas à vigência desse estado excepcional. Entre elas, estão o financiamento de programas emergenciais, o controle de entrada e saída de viajantes do país, quarentena e lockdown.

Além disso, muitos contratos assinados Pela União dependem da vigência da emergência sanitária para manutenção de medidas emergenciais. Foi o que permitiu, por exemplo, as aprovações emergenciais de vacinas contra a Covid-19 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente, apenas a Coronavac ainda conta com o registro emergencial.

Há também três medicamentos destinados ao tratamento de Covid-19 com autorização de uso emergencial aprovada pela Anvisa: sotrovimab, evusheld e o paxlovid.

Algumas mudanças já haviam sido anunciadas pelo governo federal, como a dispensa a dispensa da exigência do teste RT-PCR pré-embarque para turistas vacinados e quarentena para não vacinados.

Outra modificação foi o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados de trabalho, anunciado pelo Ministério do Trbalho. De acordo com a portaria interministerial, a recomendação é que caso haja alerta de aumento de casos de Covid-19 na empresa, a medida deve ser “reavaliado e o equipamento fornecido para todos os trabalhadores”.