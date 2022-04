veja o resultado do sorteio 2473

No dia 20/04/2022 foi realizado o sorteio do concurso 2473 da Mega Sena. Então, para você que apostou fielmente todos os seus números da sorte, chegou a hora de conferir o resultado desse sorteio. Além disso, saber se foi o felizardo (a) a ganhar o prêmio máximo de R$ 3.725,738,28.

Será que a sorte estará o seu favor? Confira logo abaixo todos os resultados que você precisa saber.

Saiba como apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena é conhecida por ser um dos jogos mais populares das loterias da caixa. Aliás, isso é resultado pelo seu estilo de jogo ser extremamente simples. Pois, tem uma cartela de números que vão de 1 a 60.

A propósito, é necessário que você selecione, no mínimo, 6 números para fechá-la. Enquanto, enquanto o máximo de apostas limita-se até 15 números, dentre todos os 60. Mas, o valor acaba aumentando a cada número acrescentado.

Nesse tipo de aposta da Mega-Sena, você pode optar por uma surpresinha. Aqui, a proposta é que não precisa jogar e apenas receber os números aleatoriamente.

Enquanto há outra alternativa que é participar de bolão. Então, a proposta é apostar mais números e dividir entre o maior número de pessoas possível. Aliás, é bem comum de ocorrer durante a Mega-Sena da Virada.

Onde pode apostar?

Existem duas formas de você realizar as apostas, que é ir a uma casa lotérica ou também pode ser feita online.

Na casa lotérica é preciso pegar a cartela da Mega-Sena. Como já foi dito, é uma cartela com 60 números.

Em seguida, marque no mínimo, 6 números da sorte de sua preferência. Feito isso, basta ir diretamente ao caixa para efetuar a compra do seu bilhete.

Aliás, quando for para a casa lotérica, leve uma caneta, pois nem sempre tem uma disponível para você fazer as suas marcações. Logo após, escolha um local mais discreto. Assim, ninguém olhará os seus números da sorte. Além disso, a chance de você ganhar sozinho só aumenta.

Além desse método, é possível realizar as apostas de maneira remota, ou seja, pelo seu celular ou computador. E é bem simples. Portanto, com o dispositivo de sua preferência, você deve acessar pelo navegador do site das loterias caixa. Faça o seu cadastro ou login e entre na parte dos sorteios para selecionar o ícone da Mega Sena.

Em ambas as apostas, presencial ou online, você pode optar por fazer a surpresinha, ou participar do bolão. Então, feitas as escolhas dos seus números, basta somente fazer o pagamento do seu bilhete.

Em suma, é importante que você imprima ele posteriormente para ter um comprovante, caso ganhe.

Quais são os dias de sorteio?

Os sorteios sempre acontecem às quartas-feiras e aos sábados, a partir das 20:00 horas. Além disso, pode acompanhar ao vivo pelo canal Rede TV ou pelo YouTube.

Confira o resultado do sorteio anterior da Mega-Sena (2472)

No último sábado, dia 16/04/2022, ocorreu o sorteio 2472 da Mega Sena. Como os sorteios acontecem apenas sábados e quartas, este foi o resultado anterior que teve até hoje.

Aliás, os números contemplados no jogo de aposta da Mega Sena no sábado foram:

18 – 05 – 13 – 23 – 36 – 35

O prêmio estimado do sorteio era de aproximadamente 70 milhões de reais. O qual apenas um apostador da cidade de Guarulhos – SP, acertou os 6 números e ganhou o prêmio máximo, que foi de exatos R$ 66.773,761,74.

Outras 233 pessoas acertaram 5 dezenas, todos receberam uma quantia de R$ 21.613,45 cada um. Enquanto que a quadra premiou com R$ 14.583. Por fim, as apostas individuais renderam R$ 493,32.

Confira o resultado do concurso 2473 da Mega-Sena

Agora que você já sabe o resultado do concurso 2472, é hora de saber o resultado dos números da Mega-Sena que saiu no dia 20 de abril, a partir de 20:00 horas.

Confira abaixo os 6 números sorteados e veja se você conseguiu acertar a sua aposta:

55 – 15 – 28 – 60 – 42 – 18

Será que a sorte está a seu favor ou não foi dessa vez novamente?

Acertou sua aposta? Então confira o que deve fazer

Caso tenha acertado todos os 6 números, ou pelo menos às 5 ou 4 dezenas, comemore bastante. Sendo assim, se prepare para a hora de pegar o seu prêmio.

Então, para retirar o seu dinheiro, deve se dirigir a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Porém, em caso de emergência ou indisponibilidade para ir ao lugar, você pode selecionar uma pessoa de confiança que irá buscar seu prêmio.

Aliás, na hora da retirada, é preciso levar um documento de identificação com foto. Além disso, não esqueça do seu bilhete premiado. Por fim, lembre-se de pôr na carteira, também o comprovante de pagamento e o seu CPF.

Em caso da sua pessoa de confiança buscar prêmio, é necessário que também leve um documento com uma declaração a próprio punho sua. Assim, dirá que ela é a responsável pelo seu dinheiro.

Dependendo do valor do prêmio, se for muito alto, pode ser que a transação não ocorra imediatamente. Então é necessário aguardar um pouco.