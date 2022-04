Veja qual deve ser o novo salário mínimo para os anos de 2023, 2024 e 2025

O Governo Federal enviou ao Congresso Federal um projeto de lei que propõe o salário mínimo dos próximos três anos. Dentre os itens previstos para termos o novo salário mínimo a partir de 2023, também foram estimados os valores para 2024 e 2025.

Para 2022, a proposta do Governo Federal para o salário mínimo é de R$ 1.294, representando um aumento de R$ 82 em relação ao salário atual que é de R$ 1.212. O piso nacional é definido de acordo com o avanço da inflação, que no momento é de 6,7% nos cálculos medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

O mais provável é que o reajuste do próximo ano não vá representar um ganho real aos brasileiros, ficando apenas em uma correção da inflação dos últimos 12 meses. Ao mesmo tempo, o Governo realizou a previsão do salário mínimo para 2024 e 2025, que devem atingir R$ 1.337 e R$ 1.378, respectivamente.

Brasileiros se acostumam com um salário mínimo longe do ideal

Mesmo com os reajustes dos últimos anos, o piso nacional segue muito longe do ideal que foi calculado por uma pesquisa encomendada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.

Isso mostra que o valor do salário mínimo deste ano que está em R$ 1.212 fica muito longe do piso nacional que deveria ser de R$ 5.997,14, cerca de 4,95 vezes maior do que a remuneração mínima atual.

A pesquisa que foi realizada pela Dieese é pensada para uma família com até quatro membros e inclui gastos relacionados à moradia, saúde, vestuário, educação, higiene, previdência, transporte e lazer.

Governo Federal adotou uma nova fórmula em 2020

Desde 2020, o Governo Federal adotou uma nova estratégia para calcular o valor do salário mínimo, seguindo como base o INPC, que é o medidor de inflação para quem recebe até cinco salários mínimos. A ideia está em tentar deixar o salário com um poder de compra mínimo, ainda que esse cálculo esteja bem complicado com os preços atuais.

Antes dessa fórmula, o salário mínimo era reajustado de acordo com uma fórmula que realizava a previsão de acordo com a evolução do Produto Interno Bruto (soma de todas as riquezas que são produzidas no país), mais a soma da inflação no ano anterior.

Em 2022, com o salário mínimo que passou a ser de R$ 1.212, a alta representou até 10,18%, que de acordo com o Governo Federal foi essa a inflação acumulada do último ano. Mas considerando todos os itens de consumo e contas básicas, o valor para um trabalhador viver consideravelmente bem deve ser bem maior.

Também foi observado através de um estudo recente, que o trabalhador que recebe o salário mínimo teve mais da metade (55,20%) de sua remuneração comprometida durante o mês de janeiro. A maior parte desse valor vai apenas para os produtos alimentícios básicos, dado este que foi apontado pelo Dieese.