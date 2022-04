veja quem recebe benefício nesta terça-feira, 26

Mais um grupo de usuários recebe a sexta rodada do Auxílio Brasil do Governo Federal nesta terça-feira (26). Desta vez é a hora dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 7. Segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro já foi liberado para todos os beneficiários deste grupo desde esta última madrugada.

Para movimentar o dinheiro, os usuários que têm NIS final 7 podem usar o sistema do app do próprio Caixa Tem. Na aplicação, é possível usar o saldo para pagar boletos, fazer compras e até mesmo transferências via pix. Não há qualquer tipo de custo adicional para os usuários que movimentam a quantia através deste app.

Outra opção é movimentar o saldo através dos meios tradicionais como o saque do dinheiro em espécie. Quem tem o cartão do antigo Bolsa Família pode fazer isso sem maiores problemas. Basta levar o dispositivo para um caixa eletrônico e realizar o procedimento. Quem ainda não tem o cartão, pode usar o app do Caixa Tem.

De acordo com o Governo Federal, o cidadão pode gerar um código neste app para usar a numeração no caixa eletrônico. Assim, ele poderá sacar a quantia em espécie mesmo sem possuir nenhum cartão oficial para a movimentação do dinheiro do programa. Também não há nenhum custo adicional para realizar este processo.

Vale lembrar que todos os cidadãos têm um prazo de 120 dias, ou seja, quatro meses para movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil. Isso não quer dizer que o usuário é obrigado a pegar toda a quantia de uma só vez. Ele pode realizar apenas uma transferência, ou sacar apenas uma parte do saldo. São processos que já contam como movimentação.

O vale-gás nacional

Assim como acontece com o Auxílio Brasil, o Governo Federal também segue com os repasses do seu vale-gás nacional neste momento. E o fato é que o calendário de recebimentos é exatamente o mesmo para os dois benefícios.

Dessa forma, nesta terça-feira (26), o vale-gás também está sendo pago para os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 7. Eles também podem movimentar o dinheiro através do Caixa Tem. A quantia cai na mesma conta.

É importante ressaltar que nem todos os usuários do Auxílio Brasil estão aptos ao recebimento do vale-gás nacional. Segundo o próprio Ministério da Cidadania, apenas uma parcela de beneficiários consegue acumular os dois benefícios.

Calendário do Auxílio Brasil

Ainda no decorrer desta semana, outros três grupos deverão receber o dinheiro da sexta rodada de repasses do Auxílio. Nesta quarta-feira (27), por exemplo, será a vez das pessoas que possuem o NIS final 8.

Veja abaixo.

Quarta-feira (27) – Pessoas com o NIS final 8

Quinta-feira (28) – Pessoas com o NIS final 9

Sexta-feira (29) – Pessoas com o NIS final 0

Até o final desta semana, o Governo Federal espera atender pouco mais de 18,06 milhões de pessoas. São brasileiros que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Para fazer parte do Auxílio Brasil não é necessário realizar qualquer tipo de inscrição. Entretanto, é importante atentar para a conta no Cadúnico. Ela precisa estar ativa e atualizada para que o cidadão tenha uma chance de entrar no programa.