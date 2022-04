veja quem recebe sexta rodada já nesta semana

Brasileiros de todos os lugares do país deverão começar a receber nesta semana a sexta rodada de pagamentos do Auxílio Brasil do Governo Federal. De acordo com as informações do calendário oficial de repasses, já na próxima quinta-feira (14), as liberações dos saldos devem começar a acontecer.

Entretanto, nesta primeira semana de pagamentos, nem todo mundo conseguirá receber o benefício. O fato é que apenas um grupo de usuários poderá pegar o dinheiro. Na quinta-feira (14), será a vez das pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1. Tradicionalmente, esse é sempre o primeiro grupo a receber.

Normalmente, os pagamentos acontecem sempre nos dias úteis. Não é diferente desta vez. Acontece que a sexta-feira (15) é feriado da sexta-feira de páscoa. Assim, o Governo não pretende liberar nenhum saldo para nenhum grupo neste dia. Dessa forma, os repasses só voltam na semana seguinte.

É por isso que as liberações para as pessoas que têm NIS final 2 só devem acontecer a partir da segunda-feira (18). Logo depois disso, o Governo segue com os pagamentos em ritmo normal seguindo do 3 ao 9 e depois o 0 sempre considerando apenas os dias úteis. Não há liberações em feriados ou finais de semana.

Desde a última semana, o Governo Federal iniciou o processo de atualização dos dados do app do Auxílio Brasil. Qualquer cidadão pode consultar as informações do seu perfil no app oficial do próprio programa. Por lá, o usuário pode verificar se está dentro da folha de pagamentos e quanto poderá receber.

Valores

O Governo Federal já confirmou que os valores do Auxílio Brasil para este mês de abril não sofrerão qualquer tipo de mudança em relação ao que se viu nos meses anteriores. Segue valendo a mesma lógica de liberação.

Quem recebe naturalmente menos de R$ 400, ganha também um Benefício Extraordinário. O complemento funciona justamente com o objetivo de fazer com que todos os usuários do programa ganhem ao menos R$ 400 por mês.

As pessoas que já recebem mais do que o patamar mínimo exigido não recebem o Benefício Extraordinário. Isso porque o Governo Federal entende que o cidadão já atingiu o limite mínimo exigido pelo programa em questão.

Auxílio Brasil

O Governo Federal iniciou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no último mês de novembro de 2021. Na ocasião, apenas as pessoas que faziam parte do antigo Bolsa Família é que poderiam receber o montante.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, pouco mais de 18 milhões de pessoas fazem parte da folha de pagamentos do programa. Dessas, pouco mais de 3,5 milhões entraram no benefício desde janeiro deste ano.

Para fazer parte do projeto em questão, o cidadão precisa apenas manter o sistema do Cadúnico atualizado. De acordo com o Governo Federal, não existe qualquer tipo de inscrição direta para o Auxílio Brasil.

O mesmo, aliás, vale também para o vale-gás nacional. Segundo o Ministério da Cidadania, o Governo analisa dados pré-existentes para decidir quem são os brasileiros que podem fazer parte do benefício todos os meses.