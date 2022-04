Veja receita de crepioca com presunto e muçarela de búfala

Foto: reprodução Seara



Quer sair do óbvio no café da manhã? Uma sugestão é preparar uma deliciosa crepioca com presunto e muçarela de búfala. Confira abaixo o passo a passo indicado pela Seara.

Ingredientes:

1 xícara de tapioca

1 ovo

100g de presunto Seara fatiado

½ xícara de mini muçarela de búfala cortada ao meio

½ xícara de tomate cereja cortado ao meio

Sal

Pimenta-do-reino

Manjerona

Azeite

Modo de preparo:



Em uma tigela, misture a tapioca, o ovo. Use o sal para temperar e misture bem.

Unte uma frigideira com azeite e ponha 1/3 da massa. Deixe por dois minutos, vire, deixe por mais 2 minutos. Faça o recheio com o presunto, a muçarela de búfala, manjerona, azeite a gosto. Bom apetite!

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.