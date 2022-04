Veja receita de vitamina enérgica para o café da manhã

Vitamina é sempre uma sugestão para lá de saudável de bebida para café da manhã. Confira abaixo uma receita com apenas três ingredientes.

Ingredientes:

250 mililitros de iogurte grego

2 colheres de sopa de aveia em flocos

10 unidades de uvas roxas

Modo de preparo:

Coloque o iogurte e a aveia no copo do liquidificador ou no copo do mixer. Bata até virar uma mistura homogênea. Corte as uvas ao meio e não esqueça de de tirar a semente.

Adicione as uvas aos ingredientes batidos, e bata novamente, até já não restarem pedaços. Uma sugestão é adoçar a bebida com mel.

