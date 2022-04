Velho do Rio faz nova vítima em ‘Pantanal’; saiba quem será

Foto: Reprodução / Globo

Guardião do Pantanal, o Velho do Rio (Osmar Prado) fará uma nova vítima para proteger a família Marruá. Após a morte de Maria (Juliana Paes) pelas mãos de Lúcio (Erom Cordeiro), a entidade irá aparecer para tirar a vida do jagunço.

O capítulo será exibido na quinta-feira (14). Na ocasião, o Velho aparecerá na forma de sucuri para matar o aliado de Rute, a Muda (Bella Campos).

Lúcio, que havia desistido de matar Maria Marruá, retorna para ajudar Muda no compromisso que haviam firmado. No entanto, neste momento, a personagem já estava desistindo do plano, por ter sido acolhida pela família.

A primeira vítima do Velho do Rio foi um dos jagunços que chegou ao Pantanal para poder matar Gil (Enrique Diaz). O segundo conseguiu escapar do bote da sucuri e assassinar o pai de Juma, como vingança por ter matado o pai da Muda no início da trama.

