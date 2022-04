Velho do Rio virou cupido? Veja resumo da semana dos capítulos de ‘Pantanal’

Foto: Reprodução/TV Globo

Entre os dias 18 e 23 de abril, mais uma semana cheia de mistérios e novidades se inicia em “Pantanal”. Após o primeiro encontro entre Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen), o Velho do Rio (Osmar Prado) atuará como uma espécie de cupido do novo casal.

Confira o resumo da semana da trama:

Segunda-feira (18/04)

Tibério tenta convencer Jove a voltar para a fazenda. José Leôncio lamenta o sumiço de Jove. Tibério pede para morar com Juma e Muda. Tadeu avisa que Jove está vivo e José Leôncio dá a notícia para a família de Madeleine. Juma fica nervosa com a proximidade de Jove e exige que ele vá embora de sua casa. Mariana e Irma se irritam com Nayara. José Leôncio decide procurar Jove e o Velho do Rio.

Terça-feira (19/04)

Jove tenta fotografar Juma. Guta sofre com a ausência do filho de Madeleine. Tibério repreende Jove por não tentar se entender com o pai. Alcides não gosta quando Guta afirma que gosta de Jove. José Leôncio pensa em fazer negócio com Tenório. Juma fica triste com a partida de Jove. Guta encontra Jove no rio e o leva para casa. Madeleine se emociona ao falar novamente com o filho. José Leôncio e Jove se abraçam. Madeleine resolve se entender com Nayara. Guta se surpreende quando Jove diz que voltará para o Rio de Janeiro. José Leôncio vai até a tapera de Juma.

Foto: Reprodução/TV Globo

Quarta-feira (20/04)

José Leôncio quer conversar com Tibério. Guta se abre com Jove. Tibério vai embora com José Leôncio, e Muda reage contrariada. José Leôncio questiona Jove sobre o Velho do Rio. Maria Bruaca reclama da viagem de Tenório. Jove provoca José Leôncio. Mariana se preocupa com as finanças da família. O Velho do Rio pergunta por Jove para Juma. Jove discute com José Leôncio.

Quinta-feira (21/04)

O Velho do Rio repreende Juma por ter mandado Jove embora. Tibério questiona Muda sobre sua presença na tapera de Juma. Juma não deixa Jove tirar uma foto sua. Guta decide ir embora com Jove e pede carona para Tadeu. Muda pensa em cumprir sua vingança contra Juma. Jove recrimina Tenório quando ele critica Guta. Jove tem uma longa conversa com José Leôncio. Tadeu ajuda Jove a fotografar o Pantanal. Juma e Muda são ameaçadas por um caçador.

Sexta-feira (22/04)

Juma ataca o caçador, que foge desesperado. Jove e Tadeu veem um homem ser atacado por piranhas. Gustavo cozinha para Madeleine e Nayara. Jove defende Juma dos comentários dos peões. Muda tenta matar Juma. O Velho do Rio ajuda Jove a encontrar o caminho para a tapera de Juma. Zaquieu atrapalha uma live de Madeleine. Jove procura Juma.

Sábado (23/04)

Jove consegue convencer Juma a deixar que ele frequente sua casa. Madeleine decide manter Zaquieu na mansão. Juma fala de Jove para Muda. Zaquieu ajuda Madeleine com sua nova live. Guta sente ciúmes de Juma e discute com Jove. Nayara abandona seu emprego para trabalhar com Madeleine. Tadeu vê Guta chorando e culpa Jove. Jove compara José Leôncio com o Velho do Rio. Guta dá um ultimato em Tenório.