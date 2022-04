Vera de Maria Maga vence segunda temporada do ‘The Voice +’

Aos 61 anos, Vera de Maria Maga venceu a segunda temporada do “The Voice +” na tarde deste domingo (4). A cantora que conquistou 34,86% dos votos do público, é natural de Pernambuco e estava no time de Toni Garrido.

Vera conquistou os telespectadores ao fazer uma emocionante versão de “Índia”, canção famosa na voz de Gal Costa. Ela faturou o prêmio de R$250 mil, além de um contrato com a gravadora Universal Music, para lançar seus primeiros trabalhos oficiais após o reality musical.

A vencedora teve uma dura competição com os finalistas Dionisya Moreira, de 90 anos, do Time Brown, Marcília de Queiroz Pinheiro, de 89 anos, do Time Fafá, além de Maurício Gasperini, de 61 anos, do Time de Ludmilla.

Veja o momento do anúncio:

Vera de Maria Maga é a grande campeã do #TheVoiceMais! Vitória do time @tonigarrido ????✨ pic.twitter.com/XDiy6IniC5 — TV Globo ???? (@tvglobo) April 3, 2022

