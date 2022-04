Vereador Sargento Marival acusa Conselho Tutelar de Penedo de não cumprir lei e negligenciar

Durante a última sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Penedo, realizada na quinta-feira, 28, o vereador Sargento Marival (PP), acusou o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Penedo de cometer várias irregularidades, desde a não alimentação do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA), ferramenta virtual mantida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, até a negligência para casos que estão em acompanhamento pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

O edil penedense informou durante seu discurso na tribuna que atualmente mais de 60 crianças são assistidas pelo CREAS no município de Penedo e os casos são simplesmente esquecidos pelo Conselho Tutelar. “Sabe o que o Conselho faz”? Perguntou o vereador, respondendo em seguida à sua pergunta: “Vira as costas, quando deveria estar acompanhando os casos”, enfatizou Marival.

Tomada a plenária por funcionários públicos municipais que cobram reajuste salarial, Marival se dirigiu a todos dizendo que o momento é de reajuste sim, mas, também de Penedo, pois a maioria presente tem filhos e a qualquer momento podem precisar acionar o Conselho Tutelar. Ele lembrou que em plena pandemia onde as pessoas ficaram isoladas, muitos abusos aconteceram e o CT nunca instalou no telefone plantonista o Aplicativo WhatsApp para utilizar como ferramenta de trabalho, deixando de oportunizar muitas pessoas que não tinham crédito para colocar em seus telefones, a não fazerem denúncias através de mensagens de texto, voz ou mesmo ligando pelo APP.

“Pasmem vocês, Derivan, Cidoca, que o Conselho Tutelar de Penedo não tem uma boa relação com a polícia. Nem a militar nem a civil”, informou Sargento Marival, se dirigindo também a plenária da Câmara. O vereador completou sua fala dizendo que por muitas vezes a Polícia Militar tenta entrar em contato com o CT e não consegue e que as denúncias que estavam sendo feitas por ele naquela sessão deveriam ser registradas pela Casa de Leis e encaminhadas ao Ministério Público, estando ele pront para ser ouvido.

Como a justiça é regida pelo princípio da inércia, já foi provocada e agora aguarda o recebimento de um relatório que está sendo confeccionado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na próxima sessão legislativa, o vereador Sargento Marival também poderá requerer a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, para investigar supostos crimes de negligência e prevaricação cometidos pelo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Penedo.