Vereadores de Salvador pedem ao MP anulação da reeleição do presidente da Câmara

Foto: Divulgação

Um grupo de 25 vereadores da Câmara Municipal de Salvador esteve, na manhã desta quarta-feira (20), na sede do Ministério Público da Bahia para entrar com uma representação contra a sessão da entidade no dia 29 de março. De acordo com o G1 Bahia, nesta data foi definida uma nova Mesa Diretora da casa para o biênio 2023-2024 e a reeleição do vereador Geraldo Júnior (MDB) como presidente.

O atual presidente ocupa o cargo desde 2018. Ele foi reeleito com 35 votos em chapa única. 39 dos 43 vereadores participaram da sessão. Com isso, ao menos, 17 dos vereadores que estiveram no MP nesta quarta votaram em Geraldo Júnior. No dia seguinte à eleição, Geraldo Júnior foi anunciado como pré-candidato a vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT).

Até o momento, três ações judiciais, uma delas no STF, questionam a eleição de Geraldo. A eleição deveria acontecer no ano que vem, mas foi antecipada após publicação da convocação feita pelo presidente no Diário Oficial do mesmo dia, aprovada em sessão anterior.