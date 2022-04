Versão Barata: aprenda como fazer Kinder Ovo em casa gastando pouco

Foto: Acervo Pedro e Nato

O Kinder Ovo é o maior sonho das crianças na Páscoa e o maior pesadelo dos pais. O chocolate fica nas gôndolas do caixa do mercado na altura das crianças e custa uma pequena fortuna. Cada um sai por R$9 e tem apenas 20 gramas de chocolate. MAS AQUI NÃO! Fizemos um Kinder Ovo com 180 gramas!!! E gastamos quase o valor de um Kinder Ovo tradicional. Fique atento porque ainda dá pra personalizar o presente! Ficou com curiosidade? Então veja receita completa abaixo:

Kinder Ovo Caseiro



Ingredientes:

1 barra de chocolate ao leite (90g)

1 barra de chocolate branco (90g)

1 colher de café de manteiga de cacau ralada (1g)

1 brinquedinho

Foto: Acervo Pedro e Nato



Modo de preparo:

Para esse preparo, você vai precisar comprar moldes de ovinhos e um termômetro de chocolate – que você pode encontrar em lojas de confeitaria – e depois fazer o processo da temperagem dos chocolates. Pra isso, pique o chocolate ao leite e derreta em banho-maria, elevando a temperatura de 40ºC a 45ºC. Para o banho-maria, coloque uma tigela refratária sobre uma panela com água quente. O fogo deve estar desligado e a tigela não deve tocar na água. Passe o chocolate para outra tigela e mexa até cair a temperatura para 34ºC. Acrescente a manteiga de cacau e continue mexendo até chegar em 30ºC. Coloque nos moldes e leve pra gelar por dez minutos. Agora, vamos fazer o mesmo processo com o chocolate branco. Mas, ao final, ao invés de 30ºC, devemos abaixar a temperatura para 28ºC. Se estiver numa cidade quente, faça um banho-maria invertido. Coloque a tigela com chocolate numa tigela maior, com água e gelo. Mas cuidado, a água não pode entrar em contato com o chocolate. Quando o chocolate branco chegar à temperatura desejada, pincele nas cascas de chocolate ao leite e leve pra gelar por três minutos. Repita o processo. Desenforme as cascas do ovo e, em seguida, aqueça uma frigideira. Passe as bordas na frigideira e cole uma com a outra com o brinquedinho dentro. Seu super Kinder Ovo está pronto!



Rendimento: 1 Kinder Ovo grande (180g)

Custo total: R$10,10 + brinquedinho

Confira a receita em vídeo

Pedro e Nato*

O casal Pedro e Nato ensina receitas de produtos caros e deliciosos pra quem tem pouca grana e não tem tempo a perder! Quer saber mais?! É só acessar o canal da dupla no Youtube ou no instagram @pedroenato.

