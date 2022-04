‘Versions of Me’: Anitta revela participação de Khalid em novo álbum

Anitta entregou spoilers sobre seu novo álbum na noite desta quarta-feira (06). No Twitter, a cantora revelou que “Versions Of Me” contará com a participação do cantor Khalid.

“É uma música romântica. Não é dançante. É uma vibe meio R&B. No dia da gravação me segurei pra não chorar na frente do Khalid porque era meu sonho ter ele para essa música”, entregou a ‘Girl From Rio’.