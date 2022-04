Vestibular 2023: ITA recebe pedidos de isenção da taxa até essa sexta-feira (29)

O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) encerra nesta sexta-feira, dia 29 de abril, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023. Os pedidos de isenção devem ser feitos por meio do site do Instituto.

De acordo com o edital, podem solicitar o benefício, os candidatos que:

pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico) do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo;

que são doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Para realizar a solicitação, os interessados devem preencher formulário eletrônico e anexar toda a lista de documentos comprobatórios exigidos pelo ITA. A divulgação do resultado dos pedidos de isenção está prevista para o dia 20 de maio. Os candidatos poderão consultar os resultados a partir das 16h.

Inscrições do Vestibular 2023

De acordo com o cronograma, as inscrições do Vestibular 2023 serão recebidas no período de 1º de junho até 15 de julho. Assim como nas edições anteriores, os interessados deverão realizar o cadastro no processo seletivo por meio do site do ITA.

Os candidatos deverão consultar os locais de prova e o ensalamento também na página do vestibular. De acordo com o ITA, as provas estão previstas para os meses de outubro e novembro:

Provas da 1ª fase : 16 de outubro;

: 16 de outubro; Provas da 2ª fase: 8 e 9 de novembro.

Ainda de acordo com o Instituto, as obras literárias obrigatórias para a prova do Vestibular 2023 são: “Os Ratos”, de Dyonelio Machado; “Antologia Poética”, de Carlos Drummond de Andrade; e “Contos Novos”, de Mário de Andrade.

