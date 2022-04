Vestibular 2023: UEL informa período e valor de taxa de inscrição

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) informou o período de inscrição do Vestibular 2023 e o valor da taxa de inscrição. De acordo com a instituição, as inscrições serão recebidas no período de 25 de agosto a 10 de outubro.

As inscrições deverão ser feitas no site da universidade e, para confirmar o cadastro, os candidatos precisarão pagar uma taxa de inscrição. Após dois anos cobrando uma taxa de baixo custo, a universidade reajustou o valor.

Desse modo, o Conselho de Administração (CA) da UEL aprovou um reajuste no valor da inscrição do Vestibular 2023 que subirá para R$167,00. Os candidatos de baixa renda poderão solicitar a isenção do pagamento desde que estejam dentro dos critérios estabelecidos pela UEL.

A universidade já havia aprovado anteriormente a retomada do formato tradicional do processo seletivo. Portanto, a próxima edição do Vestibular será feita em duas etapas e contará com provas presenciais.

Provas

Conforme o cronograma aprovado, as provas da 1ª fase serão aplicadas no dia 5 de março de 2023. A prova será composta por 60 questões de Conhecimentos Gerais: Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática.

A aplicação das provas da 2ª fase está prevista para os dias 2, 3 e 4 de abril. De acordo com o Conselho da Universidade (CEPE), no primeiro dia, todos os candidatos responderão a uma prova composta por questões de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, enquanto no segundo dia a UEL vai aplicar uma prova discursiva de Conhecimentos Específicos.

O terceiro dia de provas da 2ª fase está reservado para a aplicação de prova de Habilidades Específicas. Esse teste é exclusivo para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais.

A UEL já informou também a nova lista de obras literárias obrigatórias. A divulgação do resultado final do Vestibular 2023, com a lista de aprovados na 1ª chamada, está prevista para o dia 2 de maio de 2023.

