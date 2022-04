Vestibular EaD 2022: UECE divulga período para pedidos de isenção da taxa

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) publicou o edital de abertura com datas e procedimentos do Vestibular EaD 2022. A oferta da UECE para essa edição do processo seletivo é de 1.260 vagas em diversos cursos da modalidade de Educação a Distância.

De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas entre os dias 3 de maio e 7 de junho, exclusivamente por meio do site da UECE.

Os candidatos que se encaixarem nos critérios estabelecidos pelo edital poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 3 a 6 de maio. Os pedidos de isenção devem ser feitos virtualmente e exige a apresentação dos documentos listados no edital.

Provas

As provas do Vestibular EaD 2022 da UECE serão feitas de forma presencial. A aplicação das provas está prevista para o dia 3 de julho. Conforme o edital, os candidatos farão uma prova composta por questões objetivas e por uma redação.

O edital estabelece ainda que os candidatos poderão consultar os locais de prova e o ensalamento por meio do Cartão de Informação do Candidato, que será liberado no dia 30 de junho.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Amontada, Aracoiaba, Beberibe, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Fortaleza, Icó, Iguatu, Itarema, Jaguaribe, Orós, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Santa Quitéria e São Gonçalo.

Resultados

Ainda de acordo com o edital, os gabaritos preliminares serão publicados no dia 4 de julho, dia seguinte ao da aplicação das provas. Após a análise dos recursos, a UECE deve liberar o gabarito definitivo a partir das 17h do dia 22 de julho.

A lista de candidatos habilitados para a correção da prova de redação também está prevista para o dia 22 de julho.

