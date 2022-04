Via Sacra reúne fiéis, turistas e religiosos no centro histórico de Salvador

Foto: Otávio Santos/Secom



Dezenas de baianos e turistas que estiveram no Pelourinho no fim da tarde desta quarta-feira (6) puderam acompanhar uma Via Sacra pelas ruas do Centro Histórico da capital baiana.

A procissão, que busca relembrar a Paixão de Jesus Cristo, teve início na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, localizada na Rua da Ajuda, e seguiu até a Igreja Santíssimo Sacramento da Rua do Passo.

Fiéis e religiosos membros de irmandades, devoções, confrarias e ordens terceiras celebraram pelas ruas do Centro Histórico. Quem participou da celebração caminhou, cantou e fez orações pela paz e saúde mundial

Até chegar na Igreja do Passo, o grupo passou pelo Palácio da Sé, Catedral, Casa de Jandira (Rua Bispo), Quartel do 18º Batalhão da Polícia Militar da Bahia, Igreja de São Francisco, Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, Cruzeiro de São Francisco, Igreja da Ordem Terceira de São Domingos, Igreja de São Pedro, sede dos Filhos de Gandhy, Largo do Pelourinho, Igreja do Rosário dos Pretos e Igreja do Carmo.

Foto: Otávio Santos/Secom



Para o padre Lázaro Muniz, da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, a Via Sacra nos proporciona um momento para fortalecer nossos vínculos com Jesus Cristo, além de ser um modo de celebrar a vida após os últimos anos que vivemos de enfrentamento à crise sanitária da Covid-19.

“Acima de tudo é importante poder viver a graça da fé e a esperança que renasce principalmente depois de uma pandemia. Após tantas dores e mortes, a gente poder ir às ruas, rezar e encontrar as pessoas, mesmo com restrições e limitações, é poder viver a Paixão de Jesus que traz vida e esperança ao seu povo”, contou.

A turista de Natal (RN), Deise Maria Souza de Oliveira, afirmou que a celebração instigou nela a vontade de se reaproximar da igreja.

“Estávamos passeando e nos deparamos com este chamado divino. É preciso que as pessoas se unam para clamar pela paz no mundo, pelas guerras, desajustes de famílias. Precisamos nos fortalecer e conservar nossa fé. Eu vejo esse momento de Via Sacra como um convite de conversão para que a gente retorne à casa de Deus”, afirmou.

Membro da Irmandade Senhor dos Passos, Frederico Pena Vilas Boas reforçou a importância para os soteropolitanos de lembrarmos dos passos de Jesus Cristo no caminho até o calvário.

“O momento da Quaresma traz gratidão. Devemos reviver os 15 passos que Jesus deu para nos salvar dos nossos pecados. Este momento nos lembra que precisamos refletir sobre os nossos comportamentos, nos converter e buscar viver uma nova vida em Cristo”, lembrou.

Foto: Otávio Santos/Secom

Leia mais sobre Salvador em iBahia.com e siga o portal no Google notícias.