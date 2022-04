Viatura da Guarda Civil Municipal pega fogo em Pirajá

Fotos: Reprodução/TV Bahia

Uma viatura da Guarda Civil Municipal pegou fogo, na noite da segunda-feira (5), na região das Granjas Rurais, localizada no bairro de Pirajá. De acordo com informações sobre TV Bahia, o fogo consumiu todo o veículo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez a contenção das chamas.

As informações iniciais são de que o automóvel teve uma pane elétrica, que resultou no incêndio. O acidente aconteceu às 0h. Não houve feridos.

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias