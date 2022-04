Vice-prefeita de Laje é enterrada; prefeitura decreta luto de sete dias

O corpo da vice-prefeita e secretária de Saúde de Laje, na região do Vale do Jequiriçá, na Bahia, foi enterrado no final da tarde de terça-feira (19). Eliene Batista morreu aos 37 anos.

No dia seguinte, Eliane passou mal e deu entrada no Hospital Municipal Ranulfo José de Almeida, em Laje. Com o agravamento do quadro de Saúde, ela precisou ser transferida para Salvador.