Vidente? Jessilane lança palpite sobre futuro de Natália e acerta: ‘vai para Sapucaí’

Eliminada com 83,43% dos votos, Natália foi assunto no quarto do líder na noite desta quarta-feira (13) no BBB 22. Eliezer e Jessilane fizeram especulações sobre o futuro da mineira. E não é que a professora acertou ao falar que a amiga desfilará no carnaval do Rio de Janeiro?

“A Nat falou ontem: ‘Pode ser que eu saia, não consiga ganhar esse [prêmio de] um milhão e meio, mas ele pode vir de alguma forma.’ Eu acredito muito nisso porque ela saiu ontem e vai ter um monte de oportunidades de trabalhar, fazer muita coisa, ganhar dinheiro e fazer o que ela quer pela família, né? Levar pra viajar, dar um carro pra mãe dela, essas coisas que ela sempre falava. Vai pra Sapucaí, com certeza”, comentou a baiana.

Eliezer concordou com Jessilane. “Eu vejo ela muito grande, por tudo que ela é, pela força que ela tem, pela personalidade que ela tem. Tudo que ela representa, sabe? Ela é simpática. […] Ela é a cara de campanhas boas de publicidade, enfim. Tem uma representatividade enorme”, falou o brother.

Natália foi convidada para desfilar para a escola de samba Beija-Flor. A informação foi dada por Tadeu Shmidt após ela deixar o BBB.

