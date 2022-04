Vidente? Jessilane prevê eliminação de Natália no ‘BBB’: ‘Só eu vou sobrar’

Jessilane permaneceu pensativa desde a saída de Linn da Quebrada e a entrada de Natália no paredão do “BBB 22”. Na área externa da casa, a sister desabafou com a aliada e começou a chorar durante a conversa: “É só tudo, né, medo, desespero. Preocupação, tensão”.

“Estou aflita, estou com um aperto no coração muito forte. E, agora, mais do que nunca, medo, sabe?! Principalmente por causa de ontem”, disse Natália. “Estou com muito medo porque a Lina saiu ontem, você pode sair amanhã. Só eu vou sobrar, e eu posso sair na quinta também, e acabou”, respondeu Jessi aos prantos.

“Eu fico segurando, não gosto de demonstrar para as pessoas que eu estou mal. Não quero ficar chorando para não me sentir vítima. Sei lá, é um sentimento estranho. Quero mostrar que estou bem, estou forte, mas por dentro, sabe aqueles ‘caquinhos’?”, desabafou a designer de unhas.

“Eu não consigo ser tão forte a ponto de não demonstrar sabe?”, finalizou Jessilane.

