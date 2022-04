Vídeo: Carro pega fogo na Av Juracy Magalhães e deixa trânsito lento

Foto: Arquivo Pessoal

Um carro pegou fogo em um trecho da Avenida Juracy Magalhães, em Salvador, no início da noite desta segunda-feira (18). Com o incêndio, o trânsito ficou lento na região. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o registro chegou no órgão por volta de 18h30. O veículo passava na altura do bairro Cidade Jardim, no sentido Iguatemi, quando o fogo começou.

Vídeos e fotos feitos por moradores da região mostram o incêndio e o congestionamento formado na avenida. Nas imagens, dá para ver que o carro foi tomado pelo fogo. Outros carros passavam ao lado do veículo. Confira imagens abaixo

De acordo com a Transalvador, o carro atingido pelo incêndio ficou totalmente destruído. Ainda não se sabe o que provocou o fogo.

Por volta de 18h40, agentes da Transalvador monitoravam o trânsito no local.

