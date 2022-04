Vídeo flagra estudantes brigando em frente a escola estadual; assista!

Um vídeo que circula em grupos de aplicativos de trocas de mensagem flagrou uma briga entre alguns estudantes da Escola Estadual Djanira Santos Silva, no Povoado Santo Antônio, em Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas. A situação aconteceu nesta sexta-feira, 09, na frente da unidade educacional. As imagens mostram dois jovens, um de blusa amarela…

As imagens mostram dois jovens, um de blusa amarela e o outro de blusa preta, em vias de fato. Um terceiro, de blusa azul, ainda se aproxima e agride um dos envolvidos, quando um adulto, de blusa clara, intervém e consegue separar os estudantes. Enquanto isso, a cena é assistida por diversos outros alunos, que parecem se divertir e até encarar com normalidade o fato.

O Alagoas24Horas entrou em contato com o 10º BPM para tentar descobrir se a polícia militar foi acionada para a situação, mas não obteve respostas.

Procurada pela reportagem do site, a assessoria da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-AL) informou que tomou conhecimento do fato e em contato com a gerência regional (3ª Gere) foi informada que medidas socioeducativas estão sendo aplicadas e que estuda a implantação de projetos de combate à violência. O motivo da briga, no entanto, não foi esclarecido.