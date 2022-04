Vídeo: Homem em surto depedra ônibus escolar na zona rural de Coruripe

Um homem, aparentemente, em surto, depedrou um ônibus escolar na comunidade Santa Teresinha, em Pindorama, na zona rural do município de Coruripe, interior de Alagoas, nessa sexta-feira (22). O indivíduo, que não teve a identidade confirmada, utiliza o que parece ser uma barra de ferro para desferir golpes contra o veículo. Ele destrói o para-brisa…

Reprodução

Um homem, aparentemente, em surto, depedrou um ônibus escolar na comunidade Santa Teresinha, em Pindorama, na zona rural do município de Coruripe, interior de Alagoas, nessa sexta-feira (22).

O indivíduo, que não teve a identidade confirmada, utiliza o que parece ser uma barra de ferro para desferir golpes contra o veículo. Ele destrói o para-brisa e os vidros laterais do ônibus e tenta se pendurar nos retrovisores externos.

A população assiste incrédula à cena, enquanto pede para que o homem pare, tentando alertá-lo que o equipamento será usado para o benefício das crianças da região. Outros ainda pedem que a polícia seja acionada.

Toda a ação foi filmada e compartilhada nas redes sociais, onde o fato causou indignação nos moradores da cidade, já que o veículo é novo e estaria sendo usado para transporte de estudantes com necessidades especiais de mobilidade.

O Alagoas24Horas foi informado que o homem foi localizado e detido por uma equipe na Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de São Miguel dos Campos. Ele estaria, supostamente, sob efeito de entorpecentes.

Em contato com a Secretaria de Educação do Município, o secretário Marcos Beltrão informou que o município lamenta o fato, que já realizou o registro de Boletim de Ocorrência e que ingressará com queixa crime contra o indivíduo, que além de ressarcir o prejuízo material causado ao município deverá responder na Justiça por seus atos.