Vídeo: Incêndio deixa depósito de papelão completamente destruído

Um incêndio de médias proporções tomou conta, nesta quinta-feira, 21, de um depósito de papelão de um Mercadinho no Loteamento Santa Inês, em Atalaia, no interior de Alagoas. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o local foi totalmente atingido e ainda não se sabe o que causou as chamas. Vizinhos relatam que o fogo começou no contador de energia, mas é necessário realizar perícia de incêndio para afirmar com certeza.

Ainda segundo a corporação, o fogo já havia sido debelado com água por carros-pipa do município e de uma usina da cidade quando os militares chegaram , assim, os bombeiros fizeram o rescaldo para apagar os focos remanescentes e evitar a reignição. Ainda assim, 11 militares foram empregados.