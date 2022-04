Vídeo: Incêndio destrói caminhão-cegonha carregado com 11 carros novos no norte da Bahia

Foto: Silvano Nunes Um incêndio de grandes proporções destruiu um caminhão-cegonha carregado com 11 carros novos na manhã desta quinta-feira (21), em um trecho da BR-116, na zona rural da cidade de Macururé, no norte da Bahia. O motorista do veículo estava sozinho e não teve ferimentos.

De acordo com o g1 Bahia, o caminhoneiro contou que o fogo começou nas rodas do caminhão-cegonha, quando o veículo ainda estava em movimento. Ao perceber as chamas, ele conseguiu parar e teve tempo de sair da cabine, mas não conseguiu conter o incêndio. Foto: Silvano Nunes

Um vídeo gravado no momento mdo incêndio mostra o caminhão-cegonha sendo destruído pelo fogo. Havia muita fumaça no local. Só restou as carcaças do veículo e dos carros que ele carregava. Assista ao vídeo abaixo Incêndio destrói caminhão-cegonha carregado com carros novos no norte da Bahia. ???? : Silvano Nunes pic.twitter.com/D1R1BhmV4Z — iBahia (@iBahia) April 21, 2022