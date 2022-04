Vídeo mostra radialista que foi achado morto chegando em casa com suposto assassino

Foto: Reprodução/TV Bahia



Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da casa onde morava o radialista que foi achado morto em Itabuna, no sul da Bahia, registraram o momento em que a vítima chega no imóvel com o suposto autor do crime. O material foi divulgado nesta quarta-feira (6), em reportagem exibida pela TV Bahia. A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Veja prints das imagens abaixo

Jota Silva, como era conhecido, tinha 60 anos. O corpo do radialista foi localizado no interior da casa algumas horas depois que as câmeras registraram a chegada dele com o suspeito, por volta das 17h da terça-feira (5).

De acordo com informações da TV Bahia, após entrar no imóvel, o homem permaneceu no local até por volta daz 21h, quando ele aparece nas imagens tentando usar o carro da vítima para sair do local, mas não consegue. Em seguida, ele abandona o veículo e deixa a casa a pé.

Após a movimentação, vizinhos do radialista suspeitaram e chamaram a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram na residência, encontraram Jota Silva já sem vida. O corpo do radialista estava sem roupas e tinha marcas de estrangulamento.

Ainda na noite da terça-feira, o carro de Jota foi levado para o Complexo Policial de Itabuna onde vai passar por perícia. Dentro do carro havia objetos como roupas, caixas de som e materiais de limpeza. A Polícia Civil ouviu algumas testemunhas e analisa as imagens da câmera de segurança.

“A gente sabe apenas que se trata de um rapaz. As equipes estão na rua em busca de outras informações, de outras testemunhas que possam ter visto a rota de fuga dessa pessoa. Só então que a gente pode apresentar o nome do suspeito”, afirmou a delegada Magda Figueiredo, que investiga o crime.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, divulgou uma moção de pesar lamentando a morte Jota Silva, que atuava na Rádio Jornal de Itabuna.

A emissora de rádio também lamentou a perda do profissional de comunicação que comandava o programa Show do Jota Silva todas as manhãs há mais de uma década.

“Programa alegre, para frente, animado, que não deixava ninguém parado. Eu deixava o rádio ali na mesinha, que eu comprei só para ver o programa de Jota”, disse José Santos, um dos ouvintes assíduos do programa.

O corpo do radialista Jota Silva foi enterrado nesta quarta-feira (6) no cemitério Campo Santo, em Itabuna.

O sepultamento reuniu familiares, amigos e empresários da região. O radialista era muito conhecido na comunidade pelos anos de transmissão dos principais eventos de Itabuna.

Moradores do bairro Manuel Leão, em Itabuna, ficaram abalados com a morte brutal de Jota.

“Muito abalada. Aquela voz dele, a amizade com todo mundo, ele não merecia isso”, disse a aposentada Áurea Novaes.

“Uma pessoa muito boa, uma pessoa que gostava de ajudar. Ele trabalhava para a família e uma coisa dessa dói, dói mesmo”, afirmou a irmã de Jota Silva, Consuelo Silva.

