Vídeo: Ônibus fica com roda presa em cratera após asfalto ceder na Av Caminho de Areia

Um ônibus do transporte público de Salvador ficou com a roda presa em uma cretera após parte do asfalto ceder, em um trecho da Avenida Caminho de Areia, na noite desta terça-feira (19). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 18h, no sentido Bonfim. O trânsito ficou lento na região. Agentes do órgão monitoram a situação.

Vídeos feitos por pessoas que passaram pelo local mostram o acidente. Nas imagens, dá para ver que foi a carroceria do ônibus, que integra a Concessionária Plataforma, que impediu que o veículo caísse na cratera totalmente. O pneu dianteiro ficou pendurado.

Ainda não e sabe o que fez com que o asfalto cedesse. Um guincho foi acionado para remover o coletivo do local. Até por volta das 19h, o veículo ainda estava na cratera.

Ônibus fica com roda presa em cratera após asfalto ceder na Av. Caminho de Areia, em Salvador pic.twitter.com/mtqmAqcIpC — iBahia (@iBahia) April 19, 2022

