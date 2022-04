Vídeo: Parte de casarão antigo desaba em Salvador e Ladeira da Montanha é interditada

Foto: Divulgação/Codesal

A Ladeira da Montanha – importante ligação entre as cidades alta e baixa -, em Salvador, foi interditada na manhã desta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, após parte de um casarão antigo desabar. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o desabamento aconteceu nas primeiras horas do dia. A fachada do imóvel, que fica à beira da pista, que foi atingida. Vídeos feitos por pessoas que estiveram no local mostram parte dos destroços na pista. Veja as imagens abaixo

Parte de casarão antigo desaba em Salvador e Ladeira da Montanha é interditada. pic.twitter.com/wy5Jv1kyMN — iBahia (@iBahia) April 21, 2022

Equipes da Codesal estiveram no local e vistoriaram o casarão. Com a interdição da Ladeira da Montanha, blocos de concreto foram posicionados no local, para impedir a passagem de veículos. Ainda não há previsão para liberação da via.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), durante a interdição, motoristas podem usar a Avenida Contorno para transitar entre as cidades alta e baixa naquela região.

