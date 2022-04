Vídeo: Poste pega fogo no bairro Doron, em Salvador

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um poste da rede de energia elétrica do bairro do Doron, em Salvador, pegou fogo na manhã deste sábado (23). Ninguém ficou ferido.

De acordo com moradores, as chamas começaram por volta das 5h30. Um vídeo feito no local mostra o fogo. Nas imagens, dá para ver que as chamas também atingiram a fiação da rede elétrica. O vídeo mostra ainda explosões. Assista abaixo

Poste da rede elétrica pega fogo no bairro do Doron, em Salvador. #Bahia #ibahia pic.twitter.com/rd7ARDZ9tx — iBahia (@iBahia) April 23, 2022

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia esteve no local e apagou as chamas ainda no início da manhã. Não há informações sobre o que provocou o incêndio.

Segundo a Neoenegia Coelba, uma equipe da empresa foi enviada para o local e até por volta das 08h20 atuava na situação. Ainda não se sabe se o fornecimento de energia elétrica foi afetado.

