Vídeo: SMTT nega que agentes estivessem transportando bebidas alcoólicas em viatura

Imagens viralizaram nesse sábado (16) em grupos de Whatsapp

Após um vídeo, no qual um homem não identificado afirma que agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estão transportando bebida alcoólica em um carro de fiscalização, viralizar no Whatsapp a pasta se manifestou dizendo que a informação é falsa.

As imagens teriam sido gravas em um posto de combustíveis no bairro da Serraria, em Maceió, de forma que os agentes não perceberam. Um deles aparece agachado ao lado do carro, armazenando as bebidas em uma caixa térmica, enquanto outro agente permanece sentado no automóvel.

Ainda segundo posicionamento oficial da pasta os profissionais levavam água, refrigerantes e lanches para os agentes que estavam trabalhando na interdição que aconteceu em Jacarecica, durante um evento privado.

Caixa términa carregava água e refrigerante. Foto: Supervisor SMTT.

O que é mentira?

Que os agentes estariam levando uma caixa térmica com bebidas alcoólicas dentro de um dos carros utilizado pela SMTT para o policiamento de trânsito.

O que é verdade, então?

Os agentes de trânsito portavam, em uma caixa térmica, água e refrigerantes para os profissionais que trabalhavam em uma ação que acontecia no litoral norte de Maceió.