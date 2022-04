Vídeo: Trapezista cai de mais de 3 metros ao se apresentar em estreia de circo no Ceará

Um trapezista despencou de uma altura de mais de 3 metros durante uma apresentação, na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. O artista era uma das atrações da noite de estreia de um circo. Avaliações iniciais apontam que ele não teve ferimentos graves.

Trapezista despenca de mais de 3 metros ao se apresentar em estreia de circo no Ceará. #Ceará #acidente #trapezista #ibahia pic.twitter.com/nyqH2Mujcl

O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (21). Uma empresária que estava na plateia filmou a apresentação. Nas imagens, dá para ver o momento em que o trapezista se desequilibra e acaba caindo fora da rede de proteção. Em seguida, o público se desespera e três funcionários do circo aparecem para ajudar a vítima. Veja o vídeo abaixo

Na sexta-feira (22), o artista, identificado como Eduardo Elenilson Gama, conversou com o g1, logo após de postar um vídeo no Instagram falando que estava bem e tranquilizando os amigos e familiares.

“Passando aqui só para avisar que eu estou bem, graças a Deus. Infelizmente, esse é o risco que a gente corre, né, no nosso trabalho. Mas é isso. Tudo vai dar certo (sic)”, disse Eduardo em vídeo publicado nos Stories. Nas imagens, ele aparece em uma cama do hospital.

Ao g1, o trapezista disse que, logo após despencar do trapézio, tentou mexer um dos pés para senti-lo. Quando viu que conseguiu, manteve calma. Ele também disse que já passou por um exame de raio-x, que não apontou nenhuma fratura. O trapezista aguarda a realização de uma tomografia para confirmar que não houve lesões graves com a queda.

A princípio, pessoas que estavam na plateia e presenciaram o acidente afirmaram que foi anunciado pelo apresentador do circo que o trapezista tinha sofrido uma fratura no fêmur. No entanto, a informação foi negada por Eduardo.