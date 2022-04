Vigor Alimentos tem vagas de emprego pelo país

A Vigor Alimentos, uma das principais empresas do setor de alimentos, tem vagas de emprego pelo país. As oportunidades abrangem diferentes níveis hierárquicos da companhia. Acompanhe mais informações sobre como se inscrever.

Vigor Alimentos divulga novas oportunidades no Brasil

Líder do segmento de alimentos, a empresa Vigor Alimentos está divulgando novas oportunidades de trabalho em diversas regiões do Brasil. A empresa está buscando profissionais que se encaixem no perfil da mesma, e atendam todas as exigências da função onde pretende exercer o cargo. Veja as funções disponíveis para candidatura:

Promotor de Vendas de queijos – São Carlos;

Analista de Controladoria Senior – FP&A – São Paulo;

Coordenador de Canal Indireto – Rio de Janeiro;

Estagiário em Assuntos Regulatórios – São Paulo;

Executivo de Contas – Brasília;

Estagiário em Planejamento Integrado – São Paulo;

Técnico Mecatrônicos – São Paulo;

Analista de Projetos Sênior – Embu;

Analista de Suporte Júnior exclusivamente para PCD- São Paulo.

A companhia garante salários compatíveis ao mercado e também oferece diversos benefícios, como plano médico, plano odontológico, participação nos lucros, convênio com empresas parceiras, seguro de vida, refeitório, cesta básica, vale transporte, desconto em produtos e home office para algumas vagas específicas.

É importante destacar que todas as funções exigem requisitos mínimos que poderão sofrer alterações conforme a área de atuação pretendida. Quanto mais o perfil profissional se encaixar, maiores as chances do profissional ser contratado.

Como se registrar

Para ocupar uma das posições oferecidas pela empresa Vigor Alimentos, é necessário que os interessados realizem seu cadastro de forma virtual, através da página de candidatura.

Os interessados em novas oportunidades e chances empregatícias com carteira assinada podem acompanhar diariamente as vagas de emprego divulgadas aqui, no Notícias Concursos e participar de processos seletivos, em primeira mão.