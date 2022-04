Viih Tube abre o jogo sobre relação com Rodrigo Mussi: ‘me acalma’

Viih Tube usou os stories do instagram nesta quinta-feira (21) para falar sobre o relacionamento com Rodrigo Mussi, que está internado após sofrer um grave acidente de carro. A youtuber deu detalhes sobre a conversa com o affair no hospital.

“Estou meio sumida aqui, queria que vocês vissem como minha vida está agitada, como tenho tanta coisa para fazer. Estou vivendo entre dormir com o Rodrigo no hospital, estar com a família e estar lá presente, ao mesmo tempo também prestes a realizar um sonho da minha vida”, começou a ex-BBB 21.

A jovem ainda falou que o empresário tem ajudado ela com a vida profissional. O Rodrigo jura que estou lá para acalmar ele, fazer companhia e distrair, mas é o contrário. É ele que me acalma, me situa, as coisas que ele me fala sobre o valor da vida são lindas. Sempre que estou lá ele fala coisas assim e me acalma muito. E quero acalmar vocês também, qualquer momento que estão passando”, disse a influenciadora, que aconselhou os fãs a darem valor para as coisas simples da vida”, completou.

Viih Tube se emocionou ao deixar um recado aos fãs. “Dê mais valor a cada coisinha na sua vida. Aos momentos, as pessoas que te amam.. Seja mais leve com você mesmo. Eu poderia estar sobrecarregada. Tudo acontecendo ao mesmo tempo na vida, mas a energia que estou sentindo é de paz, zero estresse. Tudo tem um motivo, um propósito, seu tempo”, encerrou.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.