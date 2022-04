Viih Tube assume redes sociais de Rodrigo Mussi após acidente: ‘Família está assustada’

Viih Tube está no Hospital das Clinicas de São Paulo dando total suporte aos familiares de Rodrigo Mussi após o grave acidente de carro que o ex-BBB sofreu. A influenciadora digital anunciou nessa sexta-feira (1) que, ao lado de um amigo do empresário, Pedro Blen, assumirá as redes sociais do empresário. A youtuber pediu que respeitassem a privacidade dos familiares.

“Pessoal, eu estou no hospital com a família do Rodrigo, não sei como pedir isso a vocês, mas Rodrigo não era uma pessoa pública a pouco tempo atrás, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados, por favor peço de coração que respeitem a privacidade da família e apenas orem por ele!”, começou ela.

“Não acreditem em tudo que vocês leem, até nesses momentos existem pessoas querendo manchete! Eu e o amigo dele estamos controlando as redes do Rodrigo e estamos 24h com os médicos e confiem apenas no que verem lá! Mas nesse momento é hora apenas de orar e respeitar a família, por favor!”, encerrou.



Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31) enquanto voltava do jogo São Paulo x Palmeiras. O ex-brother estava sem sinto e foi arremessado para fora de um carro de aplicativo após a colisão com um caminhão.

O gerente comercial teve traumatismo craniano e diversas fraturas no corpo. Rodrigo passou por uma cirurgia na cabeça e, de acordo com informações divulgadas equipe do paulistano, ele “vai permanecer em observação pelas próximas 48 horas, para que sejam definidos os próximos procedimentos e medicações”. Um novo boletim médico será divulgado na manhã desta sexta-feira (1).

